Трамп допустил сделку с Ираном

Трамп считает, что США еще могут заключить сделку с Ираном

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил мнение, что США и Иран по-прежнему могут заключить сделку. Он допустил такую возможность в ходе общения с журналистами в Овальном кабинете, передает РИА Новости.

«Думаю, сделка возможна», – сказал американский президент.

Целью ударов Вооруженных сил (ВС) США Трамп назвал уничтожение военного потенциала Ирана в зоне Ормузского пролива. Он также выразил уверенность, что Вашингтону удастся лишить Тегеран контроля над проливом.

Ранее Центральное командование ВС Соединенных Штатов сообщило, что США начали наносить удары по территории Ирана третью ночь подряд. В свою очередь, Иран атаковал американские объекты в Кувейте.