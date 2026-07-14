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00:46, 14 июля 2026Мир

США объявили о новых ударах по Ирану

CENTCOM: США начали наносить удары по Ирану третью ночь подряд по приказу Трампа
Егор Брусенцев (ночной линейный редактор)

Фото: U.S. Central Command / Handout via Reuters

США начали наносить удары по территории Ирана третью ночь подряд. Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил (ВС) Соединенных Штатов в соцсети X.

«Эти удары продолжат наносить серьезный урон иранским силам и снизят их способность атаковать мирных граждан и коммерческие суда в Ормузском проливе», — отмечается в заявлении командования.

Уточняется, что удары наносятся по распоряжению верховного главнокомандующего — президента Дональда Трампа.

Ранее сообщалось, что Иран атаковал беспилотниками объекты США в Кувейте.

До этого Трамп официально уведомил Конгресс о возобновлении боевых действий в Иране. Американский президент заявил, что США готовятся нанести удар по ядерному объекту Ирана в Натанзе, а также допустил ликвидацию представителей иранских властей.

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