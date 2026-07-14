США объявили о новых ударах по Ирану

США начали наносить удары по территории Ирана третью ночь подряд. Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил (ВС) Соединенных Штатов в соцсети X.
«Эти удары продолжат наносить серьезный урон иранским силам и снизят их способность атаковать мирных граждан и коммерческие суда в Ормузском проливе», — отмечается в заявлении командования.
Уточняется, что удары наносятся по распоряжению верховного главнокомандующего — президента Дональда Трампа.
Ранее сообщалось, что Иран атаковал беспилотниками объекты США в Кувейте.
До этого Трамп официально уведомил Конгресс о возобновлении боевых действий в Иране. Американский президент заявил, что США готовятся нанести удар по ядерному объекту Ирана в Натанзе, а также допустил ликвидацию представителей иранских властей.