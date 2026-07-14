США объявили о новых ударах по Ирану

CENTCOM: США начали наносить удары по Ирану третью ночь подряд по приказу Трампа

США начали наносить удары по территории Ирана третью ночь подряд. Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил (ВС) Соединенных Штатов в соцсети X.

«Эти удары продолжат наносить серьезный урон иранским силам и снизят их способность атаковать мирных граждан и коммерческие суда в Ормузском проливе», — отмечается в заявлении командования.

Уточняется, что удары наносятся по распоряжению верховного главнокомандующего — президента Дональда Трампа.

Ранее сообщалось, что Иран атаковал беспилотниками объекты США в Кувейте.

До этого Трамп официально уведомил Конгресс о возобновлении боевых действий в Иране. Американский президент заявил, что США готовятся нанести удар по ядерному объекту Ирана в Натанзе, а также допустил ликвидацию представителей иранских властей.