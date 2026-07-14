Трамп назвал цель ударов по Ирану

Трамп: США намерены лишить Иран контроля над Ормузским проливом

Президент США Дональд Трамп назвал целью ударов американских Вооруженных сил (ВС) уничтожение военного потенциала Ирана в зоне Ормузского пролива. Он заявил об этом журналистам в Овальном кабинете, передает РИА Новости.

«Мы ликвидируем любые их возможности, связанные с этим проливом, с Ормузским проливом», — сказал американский президент.

Трамп выразил уверенность, что в конечном итоге США удастся полностью лишить Иран контроля над Ормузским проливом.

Центральное командование ВС Соединенных Штатов сообщило, что США начали наносить удары по территории Ирана третью ночь подряд. В свою очередь, Иран атаковал объекты США в Кувейте.

Ранее Трамп официально уведомил Конгресс о возобновлении боевых действий в Иране. Американский президент заявил, что США готовятся нанести удар по ядерному объекту Ирана в Натанзе, а также допустил ликвидацию представителей иранских властей.