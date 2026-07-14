София Вергара в бикини отпраздновала 54-летие

Актриса София Вергара разместила фото в бикини в честь 54-летия

Колумбийско-американская актриса, телеведущая и модель София Вергара поделилась снимками в откровенном образе в честь дня рождения. Публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Знаменитость отпраздновала 54-летие вместе с семьей и друзьями в Италии. Телезвезда разместила фото, на котором позировала в красном бикини, сидя на борту яхты.

«Я счастлива, потому что получила столько любви от вас. Это был лучший день рождения! Спасибо Италии за 300 праздничных тортов. 54 — хорошее число», — подписала она пост.

В октябре 2025 года София Вергара похвасталась фигурой в откровенном образе и удивила фанатов.