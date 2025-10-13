Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
01:00, 13 октября 2025Ценности

53-летняя София Вергара удивила фанатов фигурой в откровенном купальнике

Мария Винар

Фото: @sofiavergara

Колумбийско-американская актриса, телеведущая и модель София Вергара похвасталась фигурой в откровенном образе и удивила фанатов. Соответствующие фото и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

53-летнюю знаменитость запечатлели в черном слитном купальнике, оформленном подчеркивающим грудь глубоким V-образным декольте. Также она позировала перед камерой с распущенными волосами, ярким макияжем и серьгой в виде рыбы.

Поклонники оценили подтянутую фигуру звезды в комментариях под постом, который набрал 146 тысяч лайков. «Восхитительная», «Шикарное тело», «Почему ты с каждым днем становишься все моложе и моложе?», «Красивая как внутри, так и снаружи», «Ты самая сексуальная женщина на планете», — высказывались они.

В июле сообщалось, что Софии Вергаре в стрингах позагорала на пристани.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ атаковали нефтебазу в Крыму

    Военный эксперт раскрыл тайну анонсированного Путиным мощного оружия

    Трамп назвал условие поставок Украине ракет Tomahawk

    В животе 11-дневного младенца обнаружили близнеца-паразита

    Найден природный способ остановить порчу продуктов

    Стоимость проезда по МСД проиндексировали

    Украина получила от Нидерландов противоминный корабль

    Трамп выразил уверенность в готовности Путина пойти на урегулирование конфликта

    Блиновская попросила суд об отсрочке от отбывания наказания

    Трамп заявил об окончании конфликта в секторе Газа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости