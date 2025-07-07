52-летняя София Вергара позагорала в стрингах

Колумбийско-американская актриса, телеведущая и модель София Вергара позагорала в откровенном виде. Соответствующее видео опубликовано на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

52-летняя знаменитость загорала на пристани, лежа на матрасе. На размещенных кадрах она предстала в оголяющих ягодицы стрингах белого цвета, отказавшись при этом от бюстгальтера. Ее внешний вид дополнили солнцезащитные очки и расслабленная прическа.

«Счастливый международный день бикини на Ибице», — подписала звезда фильма «Грисельда» ролик, который набрал 578 тысяч лайков.

Ранее сообщалось, что София Вергара снялась обнаженной для журнала Vanity Fair.