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01:02, 17 июня 2025Ценности

София Вергара снялась обнаженной в ванне

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @sofiavergara / Annie Leibovitz / Vanity Fair

Колумбийско-американская актриса, телеведущая и модель София Вергара снялась обнаженной для журнала Vanity Fair. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

52-летняя знаменитость была запечатлена в ванне. Она позировала перед съемочной командой полностью обнаженной, прикрывая интимные части пеной. При этом визажисты дополнили образ звезды «Грисельды» ярким макияжем с акцентом на smoky eyes и бордовую помаду.

Кроме того, Вергара поделилась кадрами, на которых продемонстрировала фигуру в леопардовом купальнике. На размещенных фото видно, как изделие подчеркивает ее грудь.

Ранее сообщалось, что София Вергара снялась в стрингах у бассейна.

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