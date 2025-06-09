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11:02, 9 июня 2025Ценности

52-летняя София Вергара снялась в стрингах у бассейна

52-летняя актриса София Вергара снялась в черных стрингах у бассейна
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @sofiavergara

Колумбийско-американская актриса, телеведущая и модель София Вергара похвасталась фигурой в откровенном образе. Пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

52-летняя знаменитость снялась в черных плавках-стрингах, лежа на шезлонге у бассейна. На размещенном кадре видно, что телезвезда отказалась от макияжа и укладки, распустив волосы. «Лето пришло», — подписала она публикацию, которая набрала десятки тысяч лайков.

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На публикацию Вергары обратила внимание и супермодель Хайди Клум. «Приходи в гости. Я занимаюсь тем же — загораю», — написала манекенщица в комментариях под фото.

В мае Вергара пришла на Гран-при «Формулы-1» в откровенном наряде. Тогда актриса посетила гонку в джинсах с расклешенными штанинами и полупрозрачном корсете.

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