Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
04:32, 27 мая 2025Ценности

52-летняя София Вергара пришла на «Формулу-1» в откровенном корсете

52-летняя актриса София Вергара пришла на «Формулу-1» в откровенном корсете
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Marc Piasecki / WireImage / Getty Images

Колумбийско-американская актриса, телеведущая и модель София Вергара пришла на Гран-при «Формулы-1» в откровенном виде. Соответствующие снимки публикует Page Six.

52-летняя знаменитость посетила гонку, которая состоялась в Монте-Карло, Монако, в джинсах с расклешенными штанинами и полупрозрачном корсете. На размещенных кадрах видно, что верхняя часть наряда оформлена белыми кружевами и подчеркивающими грудь чашками.

Кроме того, звезда «Американской семейки» взяла с собой небольшую сумку Hermès Kelly, надела черные солнцезащитные очки, а в качестве украшений выбрала массивные браслеты. Также она нанесла на губы нюдовую помаду.

В апреле сообщалось, что София Вергара показала фанатам откровенное фото.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме напомнили Мерцу о скорости «Искандера»

    Раскрыты возможные последствия решения Мерца о дальнобойном оружии для Украины

    Раскрыта удивительная польза острой еды

    52-летняя София Вергара пришла на «Формулу-1» в откровенном корсете

    Число пострадавших при наезде машины на толпу в Ливерпуле выросло

    Военкор раскрыл одну проблему Украины на фоне обмена

    Военкор заявил о ликвидации «главного медиа-мародера Курской области»

    Известный телеведущий удивился особенностям анатомии свиней

    Президент Бразилии заболел лабиринтитом

    В России порассуждали о масштабах производства «Гераней»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости