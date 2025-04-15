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01:01, 15 апреля 2025Ценности

52-летняя София Вергара показала на камеру обнаженные ягодицы

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
София Вергара

София Вергара. Фото: @sofiavergara

Колумбийско-американская актриса, телеведущая и модель София Вергара показала фанатам откровенное фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 35,1 миллиона подписчиков.

52-летняя знаменитость предстала перед камерой, лежа на животе в шезлонге у бассейна. Она позировала топлес и в стрингах, демонстрируя обнаженные ягодицы.

При этом в подписи артистка призвала защищаться от воздействия ультрафиолетовых лучей, прорекламировав солнцезащитные средства собственного косметического бренда Toty. Известно, что Вергара основала данную марку в 2023 году в партнерстве с испанской фармацевтической лабораторией Cantabria Labs.

Ранее в апреле 50-летняя американская актриса Дрю Бэрримор прогулялась в футболке без бюстгальтера и попала на фото папарацци.

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