50-летняя Дрю Бэрримор прогулялась в футболке без бюстгальтера и попала на фото папарацци

Американская актриса Дрю Бэрримор прогулялась в наряде без бра и попала на фото папарацци. Кадры приводит Daily Mail.

50-летнюю звезду боевика «Ангелы Чарли» запечатлели на пляже в Майами-Бич, штат Флорида. Она предстала перед камерами в голубой футболке без бюстгальтера, продемонстрировав особенности фигуры.

Также артистка надела серые спортивные брюки, бейсболку с красной вышивкой и очки с фиолетовыми линзами и взяла с собой коричневые шлепанцы, которые несла в руке.

В марте Дрю Бэрримор рассказала о пластике, которую сделала в 17 лет.