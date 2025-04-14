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09:10, 14 апреля 2025Ценности

50-летняя Дрю Бэрримор прогулялась в футболке без бюстгальтера и попала на фото папарацци

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: face to face / Globallookpress.com

Американская актриса Дрю Бэрримор прогулялась в наряде без бра и попала на фото папарацци. Кадры приводит Daily Mail.

50-летнюю звезду боевика «Ангелы Чарли» запечатлели на пляже в Майами-Бич, штат Флорида. Она предстала перед камерами в голубой футболке без бюстгальтера, продемонстрировав особенности фигуры.

Также артистка надела серые спортивные брюки, бейсболку с красной вышивкой и очки с фиолетовыми линзами и взяла с собой коричневые шлепанцы, которые несла в руке.

В марте Дрю Бэрримор рассказала о пластике, которую сделала в 17 лет.

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