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16:36, 16 марта 2025Ценности

Дрю Бэрримор призналась в сделанной в 17 лет пластике

Актриса Дрю Бэрримор призналась в сделанной в 17 лет пластике груди
Мария Винар

Фото: Caitlin Ochs / Reuters

Американская актриса Дрю Бэрримор рассказала о пластике, которую сделала в 17 лет. Соответствующий эпизод из ее ток-шоу The Drew Barrymore Show приводит Daily Mail.

Звезда «Ангелов Чарли» пригласила в свою телепрограмму врача — акушера-гинеколога Камилу Филипс, которая призвала зрительниц ежегодно проводить ультразвуковое обследование молочных желез. Во время беседы со специалистом знаменитость призналась, что в 1992 году уменьшила грудь, поскольку чувствовала тяжесть и дискомфорт из-за ее размеров.

«Как обследование влияет на тех, кто уменьшил грудь, как я? А если у кого-то были импланты? Как процесс обследования влияет на изменение наших тел в целом?» — поинтересовалась она у медика.

В ноябре прошлого года российская модель и телеведущая Светлана Бондарчук раскрыла правду о пластических операциях.

Вот это да!
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