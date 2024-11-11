Телезвезда Светлана Бондарчук не исключает возможность сделать пластику груди

Российская модель и телеведущая Светлана Бондарчук раскрыла правду о пластических операциях. Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.

55-летняя экс-супруга кинопродюсера и актера Федора Бондарчука призналась, что в 10-11 лет с разрешения родителей прибегла к пластике ушей с целью избавиться от лопоухости. Кроме того, в юности Бондарчук хотела изменить форму носа. «В юности хотела сделать ринопластику, но сейчас принимаю свою внешность и не хочу кардинально менять ее», — рассказала она.

Однако Бондарчук не исключает возможности сделать пластику груди. «Про пластику груди пока не думала, но не исключаю, что однажды мне этого захочется, не зарекаюсь», — отметила телезвезда.

Ранее Светлана Бондарчук снялась в откровенном наряде и показала фото фанатам.