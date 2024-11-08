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11:45, 8 ноября 2024Ценности

55-летняя Светлана Бондарчук снялась в платье-комбинации

Телеведущая Светлана Бондарчук снялась в платье-комбинации с кружевом
Екатерина Ештокина

Фото: @a030aa

Российская модель и телеведущая Светлана Бондарчук снялась в откровенном наряде на новом фото. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

55-летняя знаменитость разместила серию кадров, на которых предстала в белом расклешенном платье-комбинации, декорированном тонким кружевом. Помимо этого, звезда надела туфли с острым мысом в тон и сделала макияж в нейтральных оттенках. В качестве аксессуаров она выбрала серьги и браслеты.

В октябре Светлана Бондарчук опубликовала видео в откровенном наряде. 55-летняя знаменитость позировала в черном платье с разрезом до бедра.

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