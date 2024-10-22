55-летняя Светлана Бондарчук опубликовала видео в откровенном наряде

Телеведущая Светлана Бондарчук опубликовала видео в откровенном платье

Российская модель и телеведущая Светлана Бондарчук опубликовала видео в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенном видео 55-летняя знаменитость позировала в черном платье с разрезом до бедра и разрезами на плечах. Помимо этого, звезда надела черную обувь на каблуках. В то же время в руках она держала сумку-клатч. Образ Бондарчук дополнили собранные в низкий хвост волосы и макияж.

Ранее в октябре Светлана Бондарчук снялась в мини-юбке. При этом знаменитость продемонстрировала стройные ноги в капроновых черных колготках.