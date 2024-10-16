55-летняя Светлана Бондарчук снялась в мини-юбке

Российская телеведущая Светлана Бондарчук снялась в красной мини-юбке

Российская модель и телеведущая Светлана Бондарчук снялась в откровенном костюме. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

55-летняя знаменитость разместила фото, на котором позировала в наряде, состоящем из красной мини-юбки и расстегнутого пиджака. Помимо этого, она надела черную водолазку, капроновые колготки и туфли на маленьком каблуке.

Внешний вид Бондарчук завершила зеленая сумка с изображением автомобиля. Вдобавок телеведущая сделала укладку и макияж в нейтральных тонах.

В августе Светлана Бондарчук показала фото в купальнике и без косметики. При этом звезда продемонстрировала многочисленные складки на животе.