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09:40, 16 октября 2024Ценности

55-летняя Светлана Бондарчук снялась в мини-юбке

Российская телеведущая Светлана Бондарчук снялась в красной мини-юбке

Фото: @a030aa

Российская модель и телеведущая Светлана Бондарчук снялась в откровенном костюме. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

55-летняя знаменитость разместила фото, на котором позировала в наряде, состоящем из красной мини-юбки и расстегнутого пиджака. Помимо этого, она надела черную водолазку, капроновые колготки и туфли на маленьком каблуке.

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Внешний вид Бондарчук завершила зеленая сумка с изображением автомобиля. Вдобавок телеведущая сделала укладку и макияж в нейтральных тонах.

В августе Светлана Бондарчук показала фото в купальнике и без косметики. При этом звезда продемонстрировала многочисленные складки на животе.

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      Карина Черных
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