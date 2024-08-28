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20:48, 28 августа 2024Ценности

55-летняя Светлана Бондарчук показала фото в купальнике и без косметики

55-летняя ведущая Светлана Бондарчук показала фото в купальнике и без косметики

Кадр: @a030aa

Российская модель и телеведущая Светлана Бондарчук показала фото в купальнике и без косметики. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенном снимке 55-летняя знаменитость предстала в ярко-розовом комплекте, состоящем из трусов и бюстгальтера на широких бретелях. При этом звезда продемонстрировала многочисленные складки на животе.

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В то же время на фото видно, что Бондарчук отказалась от макияжа, демонстрируя естественную внешность. В качестве аксессуаров она выбрала солнцезащитные очки и ожерелье.

Ранее в августе 55-летняя Светлана Бондарчук опубликовала фото в бикини. Знаменитость запечатлела себя в морской воде в голубом купальнике с треугольными чашками и завязками на шее.

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      Карина Черных
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