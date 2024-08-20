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21:32, 20 августа 2024Ценности

55-летняя Светлана Бондарчук опубликовала фото в бикини и без макияжа

55-летняя ведущая Светлана Бондарчук опубликовала фото в бикини и без макияжа

Фото: @a030aa

Российская модель и телеведущая Светлана Бондарчук опубликовала фото в купальнике. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

55-летняя знаменитость запечатлела себя в морской воде в голубом бикини с треугольными чашками и завязками на шее. Также она надела бежевую панаму и распустила мокрые волосы.

В то же время манекенщица отказалась от макияжа, продемонстрировав естественную внешность, и сделала яркий маникюр, выбрав розовый лак для ногтей.

Ранее в августе жена известного российского шеф-повара, ресторатора и телеведущего Константина Ивлева Валерия Ивлева снялась обнаженной в честь дня рождения.

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      Карина Черных
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