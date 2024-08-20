55-летняя Светлана Бондарчук опубликовала фото в бикини и без макияжа

Российская модель и телеведущая Светлана Бондарчук опубликовала фото в купальнике. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).
55-летняя знаменитость запечатлела себя в морской воде в голубом бикини с треугольными чашками и завязками на шее. Также она надела бежевую панаму и распустила мокрые волосы.
В то же время манекенщица отказалась от макияжа, продемонстрировав естественную внешность, и сделала яркий маникюр, выбрав розовый лак для ногтей.
Ранее в августе жена известного российского шеф-повара, ресторатора и телеведущего Константина Ивлева Валерия Ивлева снялась обнаженной в честь дня рождения.