Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
10:48, 19 августа 2024Ценности

Жена известного российского телеведущего снялась обнаженной в честь дня рождения

Фото: @valeriya_ivleva

Жена известного российского шеф-повара, ресторатора и телеведущего Константина Ивлева Валерия Ивлева снялась в откровенном образе в честь дня рождения. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Возлюбленная Ивлева отметила 32-летие, поделившись кадрами, где позирует обнаженной на черном фоне. На одном фото блогерша сидела, прижав колени к груди, в серебристых браслетах и цепочке с крестом.

Кроме того, она повернулась к камере спиной, продемонстрировав татуировки. «С благодарностью живу свою лучшую жизнь», — указала в подписи автор поста.

Известно, что Ивлев женился на Валерии в феврале 2021 года. Шеф-повар старше супруги на 19 лет. В апреле 2022 года у них родилась дочь Ника. Этот брак стал для телеведущего вторым. С первой женой — Марией, обвинившей его в измене, — Ивлев прожил 23 года и развелся в июне 2020 года. От первого брака у шоумена двое детей — сын Матвей и дочь Мария.

Ранее в августе российская блогерша и телеведущая Ида Галич также снялась обнаженной.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      Взрыв произошел на российском нефтехимическом заводе

      На Украине объяснили продвижение российских военных на покровском и торецком направлениях

      ВСУ попытались взорвать мост под Брянском с помощью дронов-камикадзе

      В России модернизировали «Зушку» для борьбы с дронами

      Стало известно о сборе справок защитой Ефремова для УДО

      Москвичам спрогнозировали самый теплый день с начала августа

      Власти назвали число пострадавших при взрыве на российском нефтехимическом заводе

      Момент мощного взрыва на нефтехимическом заводе в российском регионе попал на видео

      Адвокат опроверг освобождение из колонии актера Ефремова

      Вложения в китайскую экономику резко снизились

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше