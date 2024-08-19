Жена известного российского телеведущего снялась обнаженной в честь дня рождения

Жена известного российского шеф-повара, ресторатора и телеведущего Константина Ивлева Валерия Ивлева снялась в откровенном образе в честь дня рождения. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Возлюбленная Ивлева отметила 32-летие, поделившись кадрами, где позирует обнаженной на черном фоне. На одном фото блогерша сидела, прижав колени к груди, в серебристых браслетах и цепочке с крестом.

Кроме того, она повернулась к камере спиной, продемонстрировав татуировки. «С благодарностью живу свою лучшую жизнь», — указала в подписи автор поста.

Известно, что Ивлев женился на Валерии в феврале 2021 года. Шеф-повар старше супруги на 19 лет. В апреле 2022 года у них родилась дочь Ника. Этот брак стал для телеведущего вторым. С первой женой — Марией, обвинившей его в измене, — Ивлев прожил 23 года и развелся в июне 2020 года. От первого брака у шоумена двое детей — сын Матвей и дочь Мария.

Ранее в августе российская блогерша и телеведущая Ида Галич также снялась обнаженной.