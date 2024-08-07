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20:11, 7 августа 2024Ценности

Ида Галич снялась обнаженной

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российская блогерша и телеведущая Ида Галич снялась обнаженной. Соответствующее фото появилось в ее Telegram-канале.

34-летняя инфлюэнсерша рассказала, что отправилась в экспедиционный круиз по северной группе Курильских островов. Так, она поделилась кадрами из путешествия, на одном из которых позировала полностью без одежды и без косметики на лице у водопада.

Фото: Telegram-канал Иды Галич

В то же время знаменитость предстала перед камерой в черном купальнике с вырезами на боках и ярко-синей шапке. Блогерша сидела на камнях, подогнув под себя ноги и протягивая лакомство песцу.

Ранее российская актриса и блогерша Варвара Шмыкова также снялась обнаженной.

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      Алина Гостева
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