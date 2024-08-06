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21:31, 6 августа 2024Ценности

Звезда сериала «Чики» снялась обнаженной

Фото: @barbarashka_92

Российская актриса и блогерша Варвара Шмыкова снялась в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на странице ее супруга, диджея Даниила Радлова, в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных фото 32-летняя звезда популярного телесериала «Чики» предстала полностью обнаженной. Она позировала на фоне моря, повернувшись к камере спиной. При этом знаменитость собрала волосы в пучок и примерила золотые серьги.

Ранее в мае сообщалось, что Варвара Шмыкова устроила съемку в кровати, стоя на коленях. Актриса надела лиловый кружевной комплект, который состоял из бюстгальтера с косточками и трусов с заниженной талией.

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      Карина Черных
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