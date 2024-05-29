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20:15, 29 мая 2024Ценности

Звезда сериала «Чики» примерила нижнее белье перед камерой

Российская актриса Варвара Шмыкова примерила нижнее белье перед камерой

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российская актриса и блогерша Варвара Шмыкова примерила нижнее белье перед камерой. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

32-летняя звезда сериала «Чики» устроила съемку в кровати, стоя на коленях. При этом она примерила лиловый кружевной комплект отечественного бренда Petra, включавший в себя бюстгальтер с косточками и трусы с заниженной талией. В то же время артистка уложила распущенные волосы волнами и надела серебристые кольца, браслет и цепочку с кулоном.

В свою очередь, в подписи знаменитость указала, что «всегда была девушкой с аппетитными формами».

Ранее 51-летняя российская актриса Дарья Повереннова снялась в откровенных позах в нижнем белье.

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      Карина Черных
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