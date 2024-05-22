51-летняя российская актриса снялась в откровенных позах в нижнем белье

51-летняя актриса Дарья Повереннова снялась в откровенных позах в нижнем белье

Российская актриса Дарья Повереннова снялась в откровенном образе и показала фото фанатам. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Звезда сериалов «День рождения Буржуя» и «Меч» позировала на кадрах, лежа в постели в нижнем белье с расставленными в стороны ногами. 51-летняя знаменитость примерила черный топ с обнажавшим часть бюста декольте и трусы с заниженной талией в тон.

Она предстала перед камерой со стрижкой каре, распустив волосы и разделив их на прямой пробор. Также артистка сделала макияж в стиле smokey eyes и подчеркнула губы розовой помадой.

Ранее в мае жена российского бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева модель Елена Перминова показала откровенное видео с отдыха.