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10:41, 22 мая 2024Ценности

Жена российского миллиардера показала откровенное видео из душа

Российская модель Елена Перминова снялась в белом бикини в душе в Мозамбике

Кадр: @lenaperminova

Жена российского бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева модель Елена Перминова показала откровенное видео с отдыха. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

37-летняя манекенщица снялась в душе во время поездки в Мозамбик, Южная Африка. Так, она позировала перед камерой в белом бикини отечественной марки Fluide. Примеренный знаменитостью комплект состоял из белого топа с бретелью на шее и V-образных трусов.

Модель дополнила образ массивным золотистым браслетом и серьгами и надела ожерелье на шею.

Ранее Перминова прогулялась с сумкой Chanel за 723 тысячи рублей.

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      Карина Черных
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