Жена российского миллиардера показала откровенное видео из душа

Российская модель Елена Перминова снялась в белом бикини в душе в Мозамбике

Жена российского бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева модель Елена Перминова показала откровенное видео с отдыха. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

37-летняя манекенщица снялась в душе во время поездки в Мозамбик, Южная Африка. Так, она позировала перед камерой в белом бикини отечественной марки Fluide. Примеренный знаменитостью комплект состоял из белого топа с бретелью на шее и V-образных трусов.

Модель дополнила образ массивным золотистым браслетом и серьгами и надела ожерелье на шею.

Ранее Перминова прогулялась с сумкой Chanel за 723 тысячи рублей.