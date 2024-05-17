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12:42, 17 мая 2024Ценности

Жена российского миллиардера прогулялась с сумкой за 723 тысячи рублей

Модель Елена Перминова прогулялась с сумкой Chanel за 723 тысячи рублей

Фото: @lenaperminova

Жена российского бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева модель Елена Перминова прогулялась с сумкой за сотни тысяч рублей. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

37-летняя манекенщица на размещенных кадрах предстала в полный рост, позируя рядом с увитой белыми розами беседкой. При этом знаменитость примерила мини-платье с чашками на тонких бретелях розового оттенка и мюли на каблуках. Она надела кольца на пальцы, а также массивные серьги и браслет.

Кроме того, модель взяла с собой сумку Chanel Small Kelly в тон наряду. Стоимость данного аксессуара на сайте компании по перепродаже коллекционных сумок Madison Avenue Couture составляет 7950 долларов (примерно 723 тысячи рублей).

В феврале Елена Перминова снялась в бюстгальтере и с сумкой Prada за 261 тысячу рублей.

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      Карина Черных
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