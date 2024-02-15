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11:23, 15 февраля 2024Ценности

Модель Перминова снялась в бюстгальтере и с сумкой за 261 тысячу рублей

Фото: @lenaperminova

Жена российского бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева модель Елена Перминова снялась в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

37-летняя манекенщица запечатлела себя в круглом настольном зеркале. Так, она позировала в ярко-красном бюстгальтере с чашками виде сердец, которые частично обнажали ее бюст. Кроме того, знаменитость примерила джинсы с завышенной талией и распустила волосы.

При этом в кадр также попала красная сумка Prada, стоимость которой в другом цвете на официальном сайте марки составляет 2850 долларов (примерно 261 тысяча рублей).

В январе Елена Перминова показала руки до и после инъекций филлеров. Она отметила, что прошла процедуру омоложения с использованием препарата Radiesse.

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      Карина Черных
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