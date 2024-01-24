Модель Перминова показала руки до и после инъекций филлеров

Жена российского бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева модель Елена Перминова показала руки до и после инъекций филлеров. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

37-летняя манекенщица ответила на вопросы подписчиков и рассказала, что обращалась к косметологам за коррекцией внешности. Знаменитость отметила, что прошла процедуру омоложения кистей рук с использованием препарата Radiesse. При этом она продемонстрировала кожу с морщинами до сеанса и гладкий кожный покров после.

«Просто ужасное "до" и фантастическое "после". (...) Это та самая процедура, когда ты заходишь в клинику со старыми руками, а выходишь с молодыми», — заявила автор поста.

Ранее в январе Елена Перминова снялась топлес. На размещенных кадрах она лежала в кровати в белых трусах с высокой посадкой, отказавшись от бюстгальтера.