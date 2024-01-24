Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
12:33, 24 января 2024Ценности

Модель Перминова показала руки до и после инъекций филлеров

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Жена российского бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева модель Елена Перминова показала руки до и после инъекций филлеров. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

37-летняя манекенщица ответила на вопросы подписчиков и рассказала, что обращалась к косметологам за коррекцией внешности. Знаменитость отметила, что прошла процедуру омоложения кистей рук с использованием препарата Radiesse. При этом она продемонстрировала кожу с морщинами до сеанса и гладкий кожный покров после.

«Просто ужасное "до" и фантастическое "после". (...) Это та самая процедура, когда ты заходишь в клинику со старыми руками, а выходишь с молодыми», — заявила автор поста.

Ранее в январе Елена Перминова снялась топлес. На размещенных кадрах она лежала в кровати в белых трусах с высокой посадкой, отказавшись от бюстгальтера.

Что думаешь? Оцени!
      Алина Гостева
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Появилась версия о поражении Ил-76 с пленными бойцами ВСУ ракетой ЗРК Patriot

      На Украине предъявили обвинения гендиректору российской КТРВ

      Стилистка назвала россиянкам главный тренд 2024 года

      Автор антироссийских «санкций из ада» обвинил ФБР в подлоге

      В ФХР заявили о нежелании игроков переходить на клюшки российского производства

      В Минфине заявили о системно неправильном подходе к льготной ипотеке

      Путин уволил замглавы российской службы

      11-летней танцовщице пришлось бросить занятия из-за аллергии на себя

      В столице Сербии загорелся крупнейший китайский рынок

      В Госдуме рассказали о влиянии «приезжающих аулами» мигрантов на демографию

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше