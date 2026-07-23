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18:03, 23 июля 2026 (обновлено: 18:11, 23 июля 2026)Авто

Антикитайское решение Вашингтона поставит крест на продажах Mercedes-Benz в США

Reuters: «Китайское» решение Сената США может закрыть американский рынок для Mercedes-Benz
Марина Аверкина

Фото: Marton Monus / Reuters

Антикитайское решение американского Сената поставит крест на продажах Mercedes-Benz в США. Комитет по торговле одобрил законопроект, который ужесточает барьеры для китайских автопроизводителей на рынке страны, пишет Reuters.

Ограничения могут напрямую затронуть и немецкий концерн: документ содержит норму, запрещающую работать в Америке компаниям, где китайским структурам принадлежит более 15 процентов акций. Сенатор Тед Круз подчеркнул, что у Mercedes-Benz эта доля составляет почти 20 процентов. Таким образом, в случае принятия закона продажи немецкого производителя в США окажутся под запретом.

Сенатор Берни Морено вместе с коллегой-демократом Элиссой Слоткин внесли проект, закрепляющий в законодательстве постановление администрации Джо Байдена — оно фактически закрывает китайским производителям доступ на американский рынок легковых машин. Морено уточнил: у Mercedes-Benz будет переходный период до 2030 года, чтобы привести структуру владения в соответствие, а при необходимости компания сможет получить освобождение.

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Тед Круз обвинил General Motors в лоббировании данной нормы. По его словам, корпорация продвигает ее, чтобы выдавить конкурента и усилить позиции собственного бренда Cadillac. В General Motors ответили, что законопроект не направлен против какого-то отдельного автопроизводителя, и подчеркнули: компания поддерживает политику, защищающую американское производство и глобальную конкурентоспособность.

Mercedes-Benz, в свою очередь, сослался на масштаб своей деятельности в США и заявил, что выступает за законодательство в сфере национальной безопасности, но настаивает на том, чтобы оно не вредило текущей работе, сотрудникам, дилерам, поставщикам и клиентам.

Ранее стало известно, что китайские автопроизводители установили рекорд в Европе. По итогам июньских продаж выяснилось, что 34 процента европейского рынка новых подключаемых гибридов принадлежит брендам из КНР. Среди лидеров — BYD и Chery Automobile.

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