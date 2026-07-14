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Забота о себе
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01:00, 14 июля 2026Забота о себе

Женщина после 30 лет брака завела роман со стриптизером и попросила совет

Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: katalinks / Shutterstock / Fotodom

Женщина, прожившая в браке 30 лет, попросила совета после того, как завела роман с мужчиной, оказывающим эскорт-услуги и танцующим стриптиз, и не смогла выбрать между новыми чувствами и отношениями с мужем. Рекомендации ей дала психотерапевт Кэтрин Кавалло в беседе с The Guardian.

По словам читательницы, после тяжелой гистерэктомии ее сексуальное желание надолго исчезло, но спустя годы вернулось. Однако к этому времени муж потерял интерес к интимной жизни, а попытка восполнить ее нехватку привела к роману с молодым стриптизером.

Женщина утверждает, что их с любовником чувства были взаимными, несмотря на то что она платила ему деньги. Спустя время она решила все же закончить отношения. Сейчас она продолжает следить за возлюбленным в социальных сетях, где он, по ее мнению, постоянно вспоминает о ней. «Мне кажется нелепым оказаться в такой ситуации в моем возрасте. Как мне справиться с этим?» — спросила читательница.

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В ответ на эту историю Кавалло отметила, что периоды без секса в длительных отношениях встречаются очень часто. «Изменения в сексуальной близости — естественная часть долгих отношений, но справляться с ними бывает непросто», — подчеркнула специалистка. При этом она отметила, что отношения на стороне не решают проблему, а лишь на время помогают уйти от нее.

Эксперт посоветовала вместо того, чтобы продолжать новый роман, попытаться наладить отношения с мужем. По мнению психотерапевта, в этом помогут откровенные разговоры и отказ от взаимных претензий. Также она рекомендовала попытаться заново выстроить близость, а уже затем решить, хотят ли супруги продолжать совместную жизнь.

Ранее сексолог Полина Девочкина подсказала неочевидные способы укрепить отношения. По ее мнению, партнерам следует чаще благодарить друг друга за хорошие поступки и реже упрекать за плохие.

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