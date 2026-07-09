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Забота о себе
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20:35, 9 июля 2026Забота о себе

Парам подсказали три неочевидных способа укрепить отношения

Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: CokaPoka / Shutterstock / Fotodom

Сексолог Полина Девочкина подсказала три неочевидных способа укрепить отношения, которые подтверждены наукой. Рекомендации парам она дала в Telegram-канале.

Во-первых, партнерам нужно перестать считать, кто и сколько сделал для отношений. В противном случае не получится избежать конфликтов и обесценивания чужого труда. В качестве примера специалистка привела мытье посуды.

«Одному партнеру не составляет особого труда мыть посуду, а для второго это моральная каторга. И когда такой человек вымыл посуду, для него это будет усилие на 9 из 10. А его старания партнер может оценить лишь на 2 из 10, ведь он судит по себе и считает этот вклад ерундой», — пояснила она.

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Во-вторых, сексолог порекомендовала мотивировать партнера не через упреки, а через благодарность за мелочи. Дело в том, что слово «спасибо» в отношениях работает не как дежурная вежливость, а как подтверждение того, что человек не воспринимает другого в качестве бытовой функции. Когда партнер слышит благодарность в свой адрес, он понимает, что его усилия имеют значение, написала Девочкина.

В заключение она посоветовала научиться радоваться хорошим новостям от второй половинки. «Психологи обнаружили, что то, как партнер реагирует на ваши хорошие новости, предсказывает качество отношений лучше, чем то, как он поддерживает в трудные моменты», — добавила сексолог.

Ранее психолог Робин Козловиц рассказала, как справиться с одиночеством. Людям с этой проблемой она порекомендовала приучить себя к микровзаимодействиям.

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