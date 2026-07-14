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01:51, 14 июля 2026Экономика

В России назвали самый подешевевший за месяц продукт

В Руспродсоюзе заявили, что огурец стал самым подешевевшим за месяц продуктом в России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Огурцы стали продуктом, который сильнее всего подешевел в России за последний месяц — их средняя стоимость снизилась на 14,2 процента. Это подсчитали для РИА Новости в «Руспродсоюзе».

«Огурец стал самым подешевевшим за месяц продуктом в России, средние цены на него в первую неделю июля снизились на 14,2 процента по сравнению с первой неделей июня», — говорится в сообщении.

В число продуктов, наиболее подешевевших за последний месяц, также вошли помидоры, цены на которые снизились на 7,1 процента, и куриные яйца, подешевевшие на 6,6 процента.

Ранее сообщалось, что кета и нерка стали самыми подешевевшими видами рыбы в России по итогам первого полугодия 2026 года. Известно, что в первом полугодии 2026 года оптовые цены на кету и нерку на Дальнем Востоке упали на 10 и 5 процентов. «Цена на кету снизилась до 450 рублей за кг, а на нерку — до 750 рублей», — заявили эксперты.

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