Южная Корея выпустила свои ракеты в ответ КНДР

Южная Корея нанесла высокоточные ракетные удары по учебным целям в ответ на запуск баллистической ракеты КНДР. Об этом во вторник, 28 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Комитета начальника штабов вооруженных сил страны.

Глава комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин сообщил «Интерфаксу», что запуск ракеты КНДР ставит под сомнение безопасность делегации российского парламента, которая сейчас находится там с официальным визитом. «Могут последовать ответные действия со стороны Южной Кореи со стороны Японии, США», — пояснил он.

Ранее во вторник южнокорейские военные заявили о ракетном пуске с территории Северной Кореи. Отмечалось, что он был осуществлен в провинции Пхеннан-Намдо. Ракета полетела в восточном направлении.