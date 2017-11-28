Северокорейская ракета упала недалеко от Японии

Баллистическая ракета, запущенная Северной Кореей, упала в исключительной экономической зоне Японии — в 210 километрах к западу от побережья префектуры Аомори. Об этом во вторник, 28 ноября, сообщает NHK со ссылкой на японское министерство обороны.

Отмечается, что ракета летела 50 минут. Токио продолжает анализировать данные.

Япония ранее уже объявила протест КНДР в связи с ракетным запуском, а Южная Корея в ответ нанесла ей в ответ высокоточные ракетные удары по учебным целям.

Глава комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что в Северной Корее сейчас находится делегация российских депутатов, поэтому пуск ракеты может сделать их пребывание в стране небезопасным. «Могут последовать ответные действия со стороны Южной Кореи, со стороны Японии, США», — пояснил он.

КНДР произвела пуск баллистической ракеты ранее во вторник. В последний раз она делала это в сентябре.