Совбез ООН вновь ужесточил санкции против Северной Кореи

Совет Безопасности ООН принял резолюцию об ужесточении санкций в отношении Северной Кореи, передает РИА Новости.

Решение Совбеза является ответом на испытание баллистической ракеты, которое Пхеньян провел 29 ноября. Подготовленный США проект резолюции получил поддержку всех 15 стран в Совете Безопасности.

Новые санкции расширяют торговое эмбарго против Северной Кореи, предполагается запрет на экспорт из КНДР продовольствия, станков и электрооборудования, транспортных судов и некоторых видов сырья, включая магнезит и дерево, а также запрет на поставку КНДР промышленного оборудования, транспортных судов и металлов.

Резолюцией вводится запрет на увеличение объема поставок Северной Корее сырой нефти свыше 4 миллионов баррелей в год. Также с начала 2018 года будут введены ограничения на поставки нефтепродуктов, отныне Пхеньяну разрешается получать до 500 тысяч баррелей продуктов нефтепереработки всех типов, включая бензин, дизель и керосин.

Государства, занимающиеся поставками, должны будут отчитываться перед комитетом Совбеза ООН, эксперты которого уведомят членов организации о достижении отметки в 75 процентов от разрешенного количества. После достижения отметки в 95 процентов государства должны будут прекратить продажу и поставки нефтепродуктов в КНДР до конца года.

Также резолюция предписывает всем странам-членам ООН в течение года выслать на родину северокорейских трудовых мигрантов.

Совбез в третий раз в 2017 году ужесточает санкции против КНДР. В сентябре были введены ограничения на поставки в КНДР нефтепродуктов и определен лимит на поставки Северной Корее сырой нефти. Также КНДР было запрещено покупать конденсаты и газоконденсатные жидкости и продавать текстильную продукцию.

В августе Пхеньяну было запрещено экспортировать уголь, железо, свинец и морепродукты. Счета Банка внешней торговли КНДР были заморожены, а северокорейским морским судам, нарушавшим резолюции ООН, был запрещен вход в порты всех государств.

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