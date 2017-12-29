Раскрыт сговор Китая и Северной Кореи

Министерство иностранных дел Республики Корея в пятницу, 29 декабря, сообщило о задержании в конце октября гонконгского судна, которое доставляло нефтепродукты в КНДР. Об этом передает Reuters.

Это заявление подтверждает высказанные Вашингтоном подозрения о тайных поставках топлива из Китая в КНДР, о которых президент США Дональд Трамп сообщил в своем Twitter 29 декабря.

Соединенные Штаты Америки предложили ООН внести гонконгское судно в черный список за нарушение санкционного режима и доставку топлива, которое, по информации Reuters, предназначалось для осуществления ракетной и ядерной программ Северной Кореи.

Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин 29 декабря во время брифинга заявила, что «ситуация не соответствует действительности».

В сентябре сообщалось, что Пекин поддержал введенные ООН санкции против КНДР. 22 декабря Совбез ужесточил принятые ранее меры в отношении Северной Кореи.

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