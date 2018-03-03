Трамп в порыве злости «искал драки» и начал торговую войну

Дональд Трамп повысил ввозные пошлины на алюминий и сталь и начал торговую войну в приступе злости. Об этом телеканалу NBC News рассказал источник в администрации президента США.

По информации собеседника СМИ, президент был взбешен из-за показаний бывшего директора по коммуникациям Белого дома Хоуп Хикс по «российскому делу», также масла в огонь подлила ситуация с его зятем Джаредом Кушнером, которого 28 февраля лишили доступа к гостайне из-за опасений возможного манипулирования им властями как минимум четырех государств. Помимо этого, Трамп был явно недоволен последними действиями генпрокурора Джеффа Сешнса.

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Источник рассказал, что раньше в Белом доме не видели такого Трампа — тот явно «был настроен на драку» и поступил вопреки советам своего министра финансов Стивена Мнучина и советника по экономической политике Гэри Кона.

1 марта Трамп анонсировал введение таможенных пошлин на поставки алюминия и стали из-за рубежа. Импортная сталь будет облагаться 25-процентной пошлиной, алюминий — 10-процентной. Ограничительные меры ударят по всем крупнейшим экспортерам стали, включая Россию и Китай.

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер пригрозил США ответными мерами на решение американского президента Дональда Трампа ввести таможенные пошлины. Он заверил, что Европа не будет «сидеть сложа руки», пока США будут вводить нечестные меры, из-за которых пострадают тысячи европейцев.

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