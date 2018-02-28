Американцам пригрозили рекордно долгим кризисом

Следующая рецессия в США может стать более длительной и болезненной, чем предыдущая, произошедшая в 2008-2009 годах. Об этом заявил бывший министр финансов США Лоуренс Саммерс в интервью Bloomberg. Он отметил, что спад случится в ближайшие несколько лет.

Эксперт выделил наращивание бюджетных дефицитов, в том числе и через снижение налогов, как способ приблизить кризис. По его словам, в период заметного роста экономики нет смысла дополнительно ускорять ее через стимулирующие мероприятия, к которым относится и налоговая реформа президента США Дональда Трампа.

Бывший министр добавил, что ставка рефинансирования ФРС США в данный момент низкая и возможности опустить ее на 5 процентных пунктов, как это обычно происходит при рецессии, нет. Это означает, что кризис может затянуться на больший срок, поскольку у властей не будет возможности смягчить его денежно-кредитной политикой.

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Рецессии в США обычно объявляются Национальным бюро экономических исследований. Как правило, рецессия — это сокращение ВВП страны на протяжении двух кварталов подряд. Последнее замедление экономики произошло на фоне глобального кредитного кризиса и длилось с декабря 2007-го по июнь 2009 года (18 месяцев).

Это сжатие экономики стало рекордным по продолжительности после Великой депрессии в начале 1930-х. Для сравнения, рецессия 2001 года заняла восемь месяцев. В ходе последнего спада ВВП в общей сложности снизился на 10 процентов, один из худших показателей за 80 лет.

Продолжительность беспрерывного экономического роста в США на данный момент также стала одной из самых больших в истории — почти девять лет. Рекорд — 10 лет без кризисов — был установлен в 1990-е. Нынешний период подъема характеризуется темпами роста в среднем около 2 процентов в год.

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