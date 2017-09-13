Юнкер отказался упоминать США в качестве торгового партнера ЕС

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер не упомянул США в числе стран, с которыми ЕС хотел бы расширить торговые соглашения в ближайшие годы. Об этом свидетельствует его выступление в Европарламенте.

По его словам, Европа всегда была привлекательным экономическим пространством. «Мы недавно заключили торговое соглашение с Канадой, которое предварительно вступит в силу со следующей недели», — сказал он.

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«Мы договорились с Японией о будущем экономическом партнерстве, у нас есть хороший шанс достигнуть того же с Мексикой и странами Южной Америки к концу текущего года. Мы предлагаем начать переговоры с Австралией и Новой Зеландией», — добавил глава Еврокомиссии.

По его мнению, ЕС необходим собственный министр финансов и общий бюджет. Министр управлял бы работой Еврогруппы, объединяющей 19 стран, которые имеют совместную валюту. Глава финансового ведомства должен быть одновременно заместителем председателя Еврокомиссии, полагает Юнкер.

30 августа Франция потребовала от Еврокомиссии полного прекращения переговоров о создании зоны Трансатлантического торгового и инвестиционного партнерства (ТТИП) между США и странами ЕС. Двумя днями ранее о фактическом провале переговоров с США заявил министр экономики и энергетики, вице-канцлер Германии Зигмар Габриэль.

Трансатлантическое торговое и инвестиционное партнерство подразумевает создание зоны свободной торговли между США и ЕС. Брюссель впервые выступил с инициативой ТТИП в 2013 году. Если подобная зона, которую в шутку называют экономической НАТО, будет создана, она объединит почти половину мирового ВВП и две трети международных инвестиций.