Конгресс США предрек рост дефицита бюджета из-за невыполнимости планов Трампа

Дефицит бюджета США через десять лет составит 720 миллиардов долларов вместо превращения в небольшой профицит. В Бюджетном управлении Конгресса отметили, что команда президента Дональда Трампа напрасно рассчитывает на ускорение темпов экономического роста на уровне трех процентов ВВП, передает Associated Press.

«Почти всегда разница в оценке возникает из-за того, что администрация прогнозирует более высокие показатели доходов, а это, в свою очередь, происходит из прогнозов более быстрого экономического роста», — говорится в докладе управления.

В Конгрессе считают, что рост возможен только в пределах 1,9 процента ВВП годовых. По расчетам специалистов, в каждый отдельно взятый год дефицит будет превышать 585 миллиардов долларов. Такого значения этот показатель достигал в 2016 году при президенте Бараке Обаме.

Отмечается, что администрации Трампа удастся сократить расходы не на 5,6 триллиона долларов, как было обещано на предстоящее десятилетие, а только на 3,3 триллиона.

В мае американский лидер подписал федеральный бюджет до сентября 2017 года. Согласно документу, на оборонные расходы выделено почти 600 миллиардов долларов, из них 15 миллиардов — дополнительные расходы на усиление борьбы с терроризмом, 1,5 миллиарда — чрезвычайные расходы на обеспечение безопасности границ. Затраты на функционирование энергетического сектора составят 39 миллиардов долларов, на обеспечение национальной безопасности — 50 миллиардов. На Госдепартамент отпущено 57 миллиардов долларов.