Трамп увеличит бюджет НАСА на 628 миллионов долларов

Трамп выделит на 2017 финансовый год на 628 миллионов долларов больше, чем в феврале 2016 года запрашивало космическое ведомство. Итоговая сумма составит примерно 19,7 миллиарда долларов. Документ 5 мая должен быть утвержден Конгрессом США, а затем подписан президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщает издание Space News.
Больше всего дополнительных средств получили программы дальнего космоса, прежде всего готовящаяся к отправке к Европе, спутнику Юпитера, миссия Europa Clipper, сверхтяжелая ракета SLS (Space Launch System) и многоразовый пилотируемый лунно-марсианский корабль Orion.
Увеличение бюджета НАСА также позволило продолжить миссии Opportunity (ровер на Марсе) и LRO (Lunar Reconnaissance Orbiter, лунный орбитальный зонд). Финансирование Международной космической станции оставлено без изменений.
Программы, посвященные исследованию Земли, в частности, позволяющие отслеживать темпы глобального потепления, секвестру, по сравнению с проектом 2016 года, не подверглись, хотя предыдущий президент Барак Обама планировал увеличить их финансирование на 120 миллионов долларов.
НАСА является самым богатым космическим агентством мира (19,3 миллиарда долларов в 2016 году). Второе и третье место разделяют Европейское космическое агенство (5,7 миллиарда долларов) и Национальное управление по исследованию космического пространства Китая (точные данные неизвестны, по разным оценкам, три-шесть миллиардов долларов). Бюджет «Роскосмоса» согласно Федеральной космической программе (ФКП) на 2016—2025 годы составляет 1,4 триллиона рублей (в среднем по 1,4 миллиарда рублей каждый год). Первоначально в рамках проекта документа запрашивалось 2,4 триллиона рублей.