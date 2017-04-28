НАСА отложит первый запуск сверхтяжелой ракеты

НАСА решило перенести первый запуск сверхтяжелой ракеты SLS (Space Launch System) с лунно-марсианским кораблем Orion с конца 2018 года как минимум на начало 2019-го. Об этом сообщается в отчете для правительства США, составленном главой подразделения агентства по пилотируемым полетам Биллом Герстенмайером. На доклад обратило внимание издание Space News.

Одной из причин переноса запуска SLS называется задержка до августа 2017 года поставок европейскими партнерами сервисного модуля для корабля Orion, который должен был быть отправлен в США еще в январе. На монтирование сервисного модуля может уйти до года, в агентстве надеются сократить это время.

Окончательное решение по дате запуска SLS с Orion планируется принять в сентябре, что будет учитываться в бюджета НАСА на следующий финансовый год, проект которого будет представлен в мае 2017-го. Также агентству предстоит определиться, запускать Orion в пилотируемом или беспилотном режимах.

SLS и Orion предназначен для полетов в далекий космос, в частности, к Луне, астероидам и Марсу. Сверхтяжелый носитель разрабатывает Boeing, на низкую опорную орбиту ракета будет выводить от 70 до 130 тонн полезной нагрузки. Многоразовый корабль Orion, вмещающий до шести астронавтов, создается Lockheed Martin.

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Стоимость первого пуска связки SLS и Orion превышает два миллиарда долларов. Первый тестовый пуск Orion состоялся в декабре 2014 года, корабль стартовал на мощнейшей и самой дорогой ракете в мире IV Heavy.

В 2017 году компания SpaceX, возглавляемая Илоном Маском, запланировала первый пуск собственной сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy. На низкую опорную орбиту носитель способен выводить до 64 тонн полезной нагрузки, стоимость старта оценивается в 90 миллионов долларов.