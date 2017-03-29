Названы первые 10 заказов на пуски американской сверхтяжелой ракеты

НАСА определилось с планами по первым 10 пускам сверхтяжелой ракеты Space Launch System (SLS). Материалы соответствующей презентации главы подразделения агентства по пилотируемым полетам Билла Герстенмайера, представленные экспертному совету, опубликовало издание Ars Technica.

Первый испытательный пуск SLS запланирован на 2018 год. Пока не известно, будет ли данная миссия пилотируемой. В 2022 году при помощи сверхтяжелой ракеты ожидается отправка к Европе, спутнику Юпитера, миссии Europa Clipper. В течение 2023-2025 года НАСА планирует произвести три пилотируемых запуска SLS, целью которых станет создание станции на орбите Луны. Вероятно, в качестве ее прототипа выступит один из шести рассматриваемых в настоящее время проектов для обитания человека в условиях дальнего космоса.

В ходе первого из трех стартов планируется вывод на окололунную орбиту мощной двигательной установки. Миссия четырех астронавтов продлится 8-21 суток. В ходе второго запуска SLS на окололунную орбиту планируется отправить жилой модуль, а во время третьего — материально-технический. На этом, согласно Герстенмайеру, развертывание базовой станции завершится, к ее дальнейшей модернизации могут быть привлечены частные компании.

Изображение: NASA 1 /3

Предполагается, что окололунная база станет форпостом для пилотируемых полетов в дальний космос, прежде всего, к Марсу. В 2027 году планируется запуск 41-тонного жилого модуля, затем — материально-технического модуля. На 2029 год запланировано испытание связки из двух модулей — в течение 300-400 суток в них будут жить и работать четыре астронавта. Данная проверка, имитирующая годовую марсианскую миссию, станет последней.

Материалы по теме Первый шаг к Марсу В США состоялся испытательный пуск многоразового космического корабля Orion

После этого в начале 2030 годов два марсианских модуля снабдят дополнительными логистическими и транспортными средствами, туда также прибудут большие запасы топлива. На 2033 год запланирован старт марсианской миссии — он предполагает пролет мимо Венеры и непродолжительное пребывание на орбите Марса.

Пилотируемый полет к Марсу наряду с обнаружением внеземной жизни считаются главными задачами НАСА. В настоящее время практически готовы лунно-марсианские ракета SLS и корабль Orion, на это потрачено более 40 миллиардов долларов. В миссиях к спутнику Земли также заинтересованы частные компании, прежде всего SpaceX, Blue Origin и Orbital ATK. Кроме того, первая компания запланировала в 2018 году отправить туристов к Луне, а в 2020 году — беспилотную миссию на Марс.