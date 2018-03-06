Евросоюз придумал ответный удар в торговой войне с США

Европейский союз подготовил ответные ограничения в случае принятия протекционистских таможенных тарифов на сталь и алюминий со стороны США. С драфтом документа, где перечислены товары, на которые ЕС намерен ввести собственные ограничения, ознакомилось агентство Bloomberg.

В этот список вошли товары легкой и сталелитейной промышленности, а также сельскохозяйственная продукция. Помимо уже упоминавшихся бурбона и мотоциклов, 25-процентной пошлиной будут облагаться американские джинсы, футболки, обувь, косметика, прогулочные катера.

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Помимо этого, под ограничительные тарифы попадут апельсиновый сок, кукуруза и ряд других сельскохозяйственных товаров, из тяжелой промышленности — сталь и «иные промышленные товары». Евросоюз подсчитал потенциальные потери США от этих мер — примерно 3,5 миллиарда долларов.

Президент США Дональд Трамп анонсировал введение таможенных пошлин на поставки алюминия и стали в Соединенные Штаты 1 марта. Белый дом намерен ввести 25-процентную пошлину и ограничить объемы импорта в США. В ответ на подобные меры председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заверил, что протекционизм Трампа не останется без реакции ЕС.

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