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Экономический советник ушел от Трампа из-за разногласий

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Гэри Кон

Главный экономический советник президента США Гэри Кон объявил о своей отставке. Об этом сообщил Белый дом, заявление приводит Politico.

Кон поблагодарил президента Дональда Трампа за предоставленную возможность и пожелал его администрации успехов. Он также отметил, что для него было большой честью проводить политику экономического роста, выгодную для американцев. Советник не сообщил, по какой причине уходит, однако издание пишет, что виной всему, вероятно, разногласия по вопросу пошлин на импорт стали и алюминия: Кон призывал их не вводить.

Трамп заявил, что пост будет пустовать не слишком долго. «Скоро приму решение о назначении нового главного экономического советника. Многие хотят занять этот пост — буду выбирать с умом», — сообщил глава государства на своей странице в Twitter.

Как пишет ТАСС, пост может занять 68-летний экономист Питер Наварро, возглавляющий Национальный совет по торговле при Белом доме. Отмечается, что Кон и Наварро постоянно спорили по разным экономическим и торговым вопросам, в том числе по пошлинам на импорт стали и алюминия.

Ранее сообщалось, что Кон пригрозил подать в отставку, если эти экономические меры будут приняты. Таким образом он предпринял последнее усилие для предотвращения торговой войны США и иностранных государств.

Трамп анонсировал введение таможенных пошлин на поставки алюминия и стали в Соединенные Штаты 1 марта. Белый дом намерен ввести 25-процентную пошлину и ограничить объемы импорта.

Кон занял должность директора Национального экономического совета при администрации США после инаугурации Дональда Трампа в январе 2017 года. До этого он был директором по операциям банка Goldman Sachs.

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