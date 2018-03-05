Трамп объявил о смерти сталелитейной и алюминиевой промышленности в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что сталелитейная и алюминиевая промышленность в стране находятся в упадочном состоянии. Об этом он написал в своем Twitter.

«Мы проигрываем почти во всех торговых сделках. Наши друзья и враги пользуются преимуществами за счет США уже много лет. Наша сталелитейная и алюминиевая промышленность мертвы. Извините, но пришло время для перемен!» — отметил он.

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1 марта Трамп анонсировал введение таможенных пошлин на поставки алюминия и стали из-за рубежа. Импортная сталь будет облагаться 25-процентной пошлиной, алюминий — 10-процентной. Ограничительные меры ударят по всем крупнейшим экспортерам стали, включая Россию и Китай. Представители Пекина хотели провести тайные переговоры об этих тарифах. Ожидается, что президент США подпишет соответствующий документ на следующей неделе.

Еврокомиссия пригрозила Вашингтону ответными мерами.

Как поясняет РИА Новости, ссылаясь на данные международной Ассоциации производителей стали, в прошлом году США произвели 81,6 миллиона тонн стали — это больше, чем в 2015-2016 годах (78,9 и 78,5 миллиона), но меньше, чем в 2011-2014 годах (86-88 миллионов). По этому показателю страна находится на пятом месте — ее опережают Китай, ЕС, Япония и Индия. Россия располагается на шестой позиции.

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