Китай решил подружиться с США

Председатель КНР Си Цзиньпин отправит своего главного экономического советника Лю Хэ в США, чтобы провести переговоры в контексте усложнения торговых отношений между странами. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с подготовкой переговоров.

Лю Хэ должен прибыть в Вашингтон во вторник, 27 февраля. По данным агентства, Си Цзиньпин рассчитывает, что гарвардское образование экономического советника и отличное понимание внутренних процессов в США поможет наладить отношения между странами, особенно в контексте желания американского лидера Дональда Трампа ввести пошлины на алюминий и сталь из Китая.

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Bloomberg отмечает, что Лю Хэ находится в фаворитах лидера КНР. Его прочат на должность вице-премьера по финансовой политике, а также на пост главы Народного банка Китая.

Официально ни Вашингтон, ни Пекин не комментируют информацию о переговорах. Однако, как отмечают источники агентства, Трамп дал поручение своим советникам настоять на наиболее жестких таможенных тарифах для китайских производителей стали и алюминия. Пекин в ответ на потенциальные таможенные тарифы отреагировал антидемпинговым расследованием поставок в Китай сорго — заменителя кукурузы.

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