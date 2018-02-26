Россия договорилась с Китаем о поставках пшеницы

Главное государственное управление по контролю качества, инспекции и карантину Китая (GAQSIQ) разрешило ввоз российской пшеницы из шести регионов, отменив карантинное требование от 2016 года. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте ведомства, сообщает в понедельник, 26 февраля, РИА Новости.

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«Начиная с сегодняшнего дня разрешить ввоз российской пшеницы, соответствующей карантинным требованиям Китая», — говорится в сообщении.

Запрет был снят на ввоз пшеницы из Челябинской, Новосибирской, Омской и Амурской областей, а также Красноярского и Алтайского краев.

21 февраля стало известно, что крупнейшим импортером российского продовольствия стал Египет. Страна в 2017 году купила у России продуктов на 1,72 миллиарда долларов. 82 процента импорта составила пшеница.

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