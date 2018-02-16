Россия стала рекордсменом по экспорту пшеницы в XXI веке

Россия по итогам 2017-18 зернового года должна экспортировать 36,6 миллиона тонн пшеницы, что стало максимальным показателем для любой страны мира за последние 25 лет. Об этом сообщает Bloomberg.

По сравнению с предыдущим сезоном рост составит более 30 процентов, или около 9 миллионов тонн. Последний раз такой результат демонстрировали США в 90-е годы прошлого века. Россия смогла повторить достижение за счет рекордного урожая, а также слабого рубля.

Вместе с тем, рост экспорта из России и других стран бывшего СССР привел к падению цен на зерно. Фьючерсы на пшеницу к началу 2018-го упали на 50 процентов по сравнению с показателями 2012 года.

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В 2016-2017 сельхозгоду, который завершился 30 июня, Россия продала на мировых рынках рекордные 35,5 миллиона тонн зерна, включая 27,1 миллиона тонн пшеницы. Согласно данным Минсельхоза США, в прошедшем сезоне Штаты экспортировали 28,1 миллиона тонн пшеницы.

В 2017 году Россия впервые побила абсолютный рекорд СССР по урожаю зерна, который был установлен в 1978 году и составлял 127,4 миллиона тонн зерна. В текущем году объем урожая зерновых составил 132 миллиона тонн.

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