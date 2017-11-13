Россия потеснила США на рынке зерна

Россия теснит США на рынках сбыта зерна, из-за чего Штаты несут потери. Об этом рассказал министр сельского хозяйства Александр Ткачев, передает ТАСС. По его словам, американских фермеров «лихорадит на фоне большого урожая в России».

Он отметил, что такая ситуация благоприятна для отечественных сельхозпроизводителей. Ткачев добавил, что для них стоит задача найти новые рынки сбыта, так как им по силам увеличить объемы сборов и до 150, и до 200 миллионов тонн в год.

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Ранее The Wall Street Journal писала, что на рынках наблюдается падение цен на американскую пшеницу. Также, по данным издания, США закрывают торговое представительство Пшеничной ассоциации в Египте из-за большого урожая зерновых в России.

В 2016-2017 сельхозгоду, который завершился 30 июня, Россия продала на мировых рынках рекордные 35,5 миллиона тонн зерна, включая 27,1 миллиона тонн пшеницы. При этом, согласно данным Минсельхоза США, в прошедшем сезоне Штаты экспортировали 28,1 миллиона тонн пшеницы.

В 2017 году Россия впервые побила абсолютный рекорд СССР по урожаю зерна, который был установлен в 1978 году и составлял 127,4 миллиона тонн зерна. В текущем году объем урожая зерновых составил 132 миллиона тонн.