Путин предрек рекордный за всю историю урожай зерна

Ожидаемый урожай зерна в нынешнем году составит примерно 130 миллионов тонн. Об этом заявил президент России Владимир Путин в своем поздравлении по случаю Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, опубликованном на сайте Кремля.

«Сегодня сельское хозяйство, в целом агропромышленный комплекс — одна из самых динамичных отраслей нашей экономики. В этом году мы ожидаем рекордный за всю историю урожай зерна — порядка 130 миллионов тонн. Причем таких показателей удалось достичь не в самых благоприятных погодных условиях», — говорится в поздравлении.

Путин отметил, что Россия «подтверждает свой статус ведущей зерновой державы и занимает лидирующие позиции в мире по экспорту пшеницы».

По его словам, меры, направленные на стимулирование отрасли, доказывают свою эффективность. В результате сегодня активно развиваются не только крупные предприятия, но и небольшие крестьянские фермерские хозяйства.

«Это хорошая тенденция, свидетельствующая о возрождении исконных российских традиций», — сказал президент. Он подчеркнул, что поддержка фермерского движения, как и в целом меры, направленные на развитие сельскохозяйственной отрасли, «обязательно будет продолжена».

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Несколькими днями ранее директор департамента растениеводства Минсельхоза России Петр Чекмарев заявил, что урожай пшеницы в нынешнем году достигнет рекордных 81,4 миллиона тонн. Всего же, по его словам, будет собрано 128 миллионов тонн зерна.

Рекордный урожай зерна в истории СССР — 127 миллионов тонн — был собран в 1978 году, в 2017 году этот максимум будет превышен, заявил ранее министр сельского хозяйства Александр Ткачев.

В сентябре отраслевое агентство «СовЭкон» улучшило прогноз урожая зерна в 2017 году до 133 миллионов тонн, что на 5,4 миллиона тонн больше предыдущих ожиданий.

В 2016 году в России собрали 120 миллионов тонн зерна. Годом ранее урожай составил 104,8 миллиона тонн.